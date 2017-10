Honor 7X : le fabricant chinois dévoile son premier 18:9

À l'instar de l'Echo Horizon présenté il y a quelques semaines, Honor se lance à son tour dans les smartphones 18:9. Le Honor 7X est un smartphone de milieu de gamme qui profite d'un double capteur photo, d'un processeur relativement puissant, mais d'une connectique un peu surannée.



Le Honor 7X est donc un appareil 18:9 qui pèse 165 grammes et profite d'un écran LTPS de 5,9". Son rapport taille d'écran/taille totale est de 79%. Ce genre d'appareil livre un écran taillé pour la vidéo, mais également pour le surf et la consultation de longues pages. L'autre avantage, c'est que l'appareil gagne en compacité grâce à son écran bord à bord, et que l'on n'a pas la sensation d'avoir en main une « phablette », mais bel et bien un smartphone.



L'appareil tourne sous Android 7.0, sur lequel la surcouche EMUI 5.1 a été installée. À l'arrière, l'appareil dispose d'un double capteur photo, respectivement de 16 et 2 Mpx. On y trouve également un lecteur d'empreintes idéalement situé, comme sur tous les modèles de la marque (pas comme sur les S8 et Note8 de Samsung, diront les plus critiques).



L'appareil palpite à l'aide d'un HiSilicon Kirin 659 (que l'on trouve notamment sur le Huawei Nova 2 Plus et dans le futur Mate 10 Lite) et de 4 Go de RAM. Côté stockage, on bénéficie au choix de 23, 64 ou 128 Go, en fonction de la configuration retenue. L'appareil dispose également d'un port microSD, permettant d'étendre sa capacité de stockage. Enfin, l'appareil est alimenté à l'aide d'une batterie de 3340 mAh. On pourra néanmoins regretter que l'appareil ne profite pas d'un port USB Type-C, mais d'un ancestral micro-USB.



Côté tarifs, le Honor 7X s'affichera aux tarifs suivants :

32 Go = 1 299 yuans (un peu moins de 170 euros)

64 Go = 1 699 yuans (un peu moins de 220 euros)

128 Go = 1 999 yuans (un peu moins de 260 euros)

Disponible dans 3 coloris, l'appareil est annoncé dans un premier temps en Chine et sera commercialisé à compter du 17 octobre prochain. Tarifs en euro et date de lancement en France restent pour l'instant encore inconnus. En revanche, Honor sortant généralement ses smartphones deux mois après leurs commercialisations en Chine, le nouveau Honor 7X devrait être en toute logique disponible avant la fin de l'année (juste à temps pour trouver sa place sous le sapin).