Honor 9 : Honor officialise enfin son clone du Huawei P10

À l’occasion d’une conférence organisée en grande pompe ce mardi à Berlin, Honor a enfin dévoilé son nouveau smartphone, le Honor 9.

Déjà annoncé la semaine dernière en Chine, c’est donc sans grandes surprises que l’on connaît finalement les caractéristiques de ce nouveau modèle, qui succède logiquement au Honor 8. Au programme, comme toujours, le processeur Kirin 960 de Huawei, le même qui équipe les derniers nés de la maison mère de Honor, les Huwei P10, Mate 9 et Honor 8 Pro. En termes de caractéristiques, le Honor 9 a d’ailleurs tout d’un clone du Huawei P10.

Honor a ainsi choisi de modifier un élément de design qui lui était bien propre jusqu’à présent. Comme sur le Huawei P10, le lecteur d’empreintes digitales passe désormais sous l’écran et non plus au dos du smartphone. Il est par ailleurs entouré de deux boutons virtuels pour le retour ou le multitâche, qui peuvent se placer chacun à gauche ou à droite. On notera également que le smartphone est équipé d’une dalle de 5,15 pouces affichant une définition full HD, soit une résolution de 428 pixels par pouce. Du côté de la mémoire, le Honor 9 embarque 64 ou 128 Go de stockage selon la version, avec un port pour cartes microSD, et 4 Go de mémoire RAM selon la version. En termes de batterie, Honor propose une capacité de 3200 mAh, tout à fait dans la moyenne de la concurrence, et identique à celle du Huawei P10.

Pour la photo également, Honor a repris la recette des précédents smartphones de Huawei avec un double capteur à l’arrière permettant de capturer des clichés de 20 mégapixels en monochrome et 12 mégapixels en RGB, avec une ouverture f/2,2 et d’opérer un zoom x2. En vidéo, l’appareil est capable de tourner des séquences en 4K à 30 images par seconde.

Le Honor 9 sera disponible dès aujourd'hui, à un tarif de 429 euros en France, avec 30 euros de cashback en plus, soit un tarif de 399 euros. Un prix qui est certes supérieur de 30 euros à celui du Honor 8, mais reste particulièrement agressif alors que l’autre géant du milieu de gamme, OnePlus, a lancé son nouveau smartphone à 499 euros. Le Honor 9 sera disponible en trois coloris : bleu, gris ou noir.

Par ailleurs, Honor a également présenté un nouveau bracelet connecté permettant de mesurer son activité sportive. Capable de compter les pas, d'évaluer son sommeil, de mesurer son rythme cardiaque ou d'afficher l'heure à l'aide d'un écran, le Honor Band 3 est résistant jusqu'à 50 mètre d'immersion dans l'eau, avec une autonomie annoncée jusqu'à un mois. Il sera commercialisé en bleu, orange ou noir au tarif de 69 euros.