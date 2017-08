Honor Note 9 : CPU, batterie, double capteur photo... On sait tout de lui

Voilà plusieurs mois que le Note 9 de Honor fait parler de lui. Si l'appareil n'a toujours pas été officialisé par son fabricant, il y a tout lieu de croire que son lancement soit pour bientôt. Après plusieurs fuites en images, aujourd'hui, ce sont ses spécificités techniques qui viennent d'être dévoilées.



La phablette de Honor serait ainsi équipée de 64 Go de stockage et de 6 Go de RAM. Côté processeur, on trouverait, et c'est une grande première, un HiSilicon Kirin 965. Rappelons qu'aucun appareil ne dispose d'un tel CPU pour l'instant (les récents Mate 9, Honor 9 et P10 sont en effet tous équipés d'un Kirin 960). A l'arrière du smartphone, on trouverait deux capteurs photo de 12 Mpx chacun. Autre caractéristique : l'appareil disposerait d'une batterie de 4 600 mAh, soit 100 mAh de plus que l'ancien modèle, le Note 8.



Comme on peut le voir sur le visuel ci-dessous, l'appareil profiterait d'un écran sans bords gauche ni droit, ce qui n'est pas sans rappeler le S8 de Samsung.



Selon toute vraisemblance, le Note 9 devrait être officialisé en septembre prochain par Honor.