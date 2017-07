[Promo] Le Honor 6X à 203 €

Le site espagnol d'Amazon propose actuellement le smartphone Honor 6X - en version grise - pour seulement 203,10 € (avec les frais de port vers la France). Il s'agit d'un bon prix - sans ODR - puisque ce modèle est commercialisé par Amazon France et Cdiscount respectivement aux prix de 239 € et 248 €.

Le Honor 6X fonctionne sous Android 6.0 (nom de code Marshmallow), avec une interface originale, conçue par Honor (appelée EMUI 4.1). Le smartphone possède un grand écran IPS de 5,5 pouces, qui supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Son processeur Kirin 655 à huit cœurs, cadencés à 2,1 GHz, est assisté de 3 Go de mémoire et de 32 Go d'espace de stockage. L'ensemble assure des performances satisfaisantes pour les opérations courantes.

Original, le smartphone possède deux capteurs optiques dorsaux - de 12 et 2 mégapixels - pour réaliser des prises de vues et des vidéos en Full HD. Leur utilisation conjuguée permet d'obtenir des effets de profondeur. Pour les selfies, un capteur frontal de 8 mégapixels est également présent.

Bon point, le Honor 6X intègre un lecteur d'empreintes digitales. En revanche, il ne passe pas à l'USB-C et se contente d'un port microUSB. Comme cela devient courant, le smartphone possède deux emplacements pour cartes SIM, dont un fait également office de lecteur de cartes microSD. Sa batterie de 3340 mAh assure une bonne autonomie, d'environ deux jours en utilisation légère et d'une grosse journée en mode intensif.

