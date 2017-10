Octopod : une horloge de bureau design pour 36 000€

La société suisse Maximilian Büsser & Friends (MB&F) vient de dévoiler son nouveau modèle d’horloges après l’Objet Horloger Non Indentifié et l’Echappée Visuelle. Baptisé Octopod, le nouveau garde-temps de l’entreprise s’inspire du monde aquatique. Sa matérialisation a été attribuée au premier fabricant d’horloges en Suisse, L’Epée 1839, et le gadget inspire l’originalité de la vision de son concepteur.

Une horloge en forme d’araignée

La société MB&F rassemble trois différents thèmes se rapportant au monde aquatique sur l’Octopod. L’horloge réunit en effet l’apparence des céphalopodes, des chronomètres de marine et des créatures issues du film The Abyss. L’horloger suisse L’Epée 1839 a également su faire un travail de précision puisque l’Octopod allie un design contemporain à une sculpture cinétique impressionnante. La sphère cristalline de l’horloge dévoile par ailleurs un mécanisme suspendu donnant une impression de flottaison.

L’Octopod est dépourvu de composants électroniques. Les huit pieds articulés du dispositif permettent cependant à l’utilisateur de dresser ou d’accroupir l’horloge selon ses préférences. Sous sa dimension de 45 x 22 cm (en mode accroupie), l’horloge intègre également un mécanisme proposant une autonomie de huit jours.

Enfin, l’horloger suisse n’en a fabriqué que 150 et il faut compter environ 30 800 euros pour disposer de l’une de ces horloges de 4,2 kg.