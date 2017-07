Disneyland Paris accueillera bientôt un hôtel Marvel

La ville d’Orlando n’est pas la seule à accueillir un hôtel d’un genre particulier au sein de l’attraction de Disney. Si la cité américaine a mis à l’honneur l’univers Star Wars, Disneyland Paris fait la part belle aux héros de Marvel. En effet, le New-York Hotel va être réhabilité pour devenir le Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel dans le cadre du 25e anniversaire du parc situé à Marne-la-Vallée.

« Je suis ravi d’annoncer que le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel transportera nos visiteurs dans l’univers légendaire et rempli d’action des Super Héros que sont Iron Man, les Avengers, Spider-Man et bien d’autres encore ! », a déclaré Bob Chapek, le président de Walt Disney Parks and Resorts, à l’occasion du D23 Expo à Anaheim. Les visiteurs retrouveront des costumes et des accessoires inspirés des séries TV et des films liés aux Avengers. Certaines œuvres d’art liées au Comic y sont également exposées. Au total, cet hôtel quatre étoiles, au design new-yorkais, compte 565 chambres qui rappellent l’univers d’Iron Man.