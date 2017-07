L'hôtel Star Wars de Disney va vous embarquer dans un jeu de rôle

Disney a annoncé la création d’un hôtel inspiré de Star Wars, à l’occasion de son exposition D23 à Los Angeles. Le bâtiment sera construit dans le parc d'attraction d'Orlando, en Floride, à l’horizon 2019. En attendant, le géant du divertissement affiche déjà les concepts en photos. Selon Bob Chapek, président de Walt Disney Parks and Resorts, un séjour à l’hôtel sera mémorable pour tous les invités. L’univers Star Wars se retrouvera sur le design, mais se reflétera également sur les personnes aux costumes futuristes qui le fréquenteront.

> > > Lire aussi Les meilleurs jeux de société pour les geeks

« À la seconde où vous arrivez, vous faites partie d'une histoire de Star Wars ! Vous deviendrez immédiatement un citoyen de la galaxie et expérimenterez tout ce que cela implique, comme vous habiller dans la tenue appropriée » explique Bob Chapek. Les employés de l’hôtel Star Wars de Disney revêtiront également les costumes de l’époque alors que les visiteurs embarqueront dans une aventure selon un scénario prédéfini. Tout est fait pour offrir une expérience immersive. Les robots doués d’une intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle feront que l’aventure sera plus vraie que nature.