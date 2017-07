HTC lance une version autonome de son Vive… En Chine uniquement !

À l’occasion de l’exposition ChinaJoy, HTC a révélé un nouveau casque de réalité virtuelle. Il s’agit d’une version autonome du casque Vive qui sera exclusivement réservée au marché chinois.



Le Vive Standalone est un casque autonome haut de gamme : il est équipé d’une puce Snapdragon 835 et son design est très proche du casque Daydream. Avec Vive Standalone, HTC mise sur les casques autonomes qui sont bien plus pratiques. Plus besoin d’être connecté à un ordinateur à l’aide de plusieurs câbles.



Pour l’instant, le constructeur taiwanais n’a pas donné plus détails concernant les spécificités et le prix de vente de son nouveau casque. HTC devrait en dire plus dans les mois à venir. Nous savons toutefois qu’à l’inverse du Daydream, le Vive Standalone n’est pas dépendant du Google Play Store.



HTC n’est pas le seul à miser sur les casques autonomes. Des rumeurs annoncent en effet qu’Oculus s’associera à Xiaomi un casque VR autonome destiné lui aussi au marché chinois.



