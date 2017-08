HTC U11 : il est désormais possible de filmer en 1080p 60fps

Le HTC U11 va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour qui va permettre de filmer en 1080p 60fps. Jusqu’à présent, le smartphone disposait d’une caméra capable d’enregistrer des vidéos en 30fps seulement. Le fabricant HTC a déclaré que la mise à jour de la caméra du HTC U11 allait être déployée prochainement. Le HTC U11 est un très bon smartphone avec un design unique et des fonctionnalités intéressantes.



Cependant, et on ignore encore pourquoi, le smartphone a été lancé avec une caméra capable d’enregistrer des vidéos en 1080p 30fps. Si le HTC U11 possède déjà un capteur photode bonne qualité avec 30 images par secondes, il semble toutefois insuffisant face à d’autres modèles concurrents. C’est pourquoi HTC a décidé de passer à 60 images par secondes.



Le constructeur taiwanais aurait, semble-t-il, déjà déployer la mise à jour au Japon la semaine dernière. Les autres pays devraient recevoir la mise à jour dans les mois à venir de manière progressive.

