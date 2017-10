Smartphone : un HTC U11 Life présenté en même temps que le U11 Plus ?

Après les caractéristiques ou les visuels du HTC U11 Plus, c’est au tour du HTC U11 Life de faire parler de lui avant sa présentation officielle par le constructeur taïwanais.

Le 2 novembre, HTC tiendra une conférence de presse où le fabricant pourrait présenter un ou deux nouveaux smartphones. S’il semble certain que la firme taïwanaise profitera de l’événement pour dévoiler son nouvel appareil haut de gamme avec écran bord à bord, le HTC U11 Plus, HTC pourrait également y présenter un autre smartphone, plus entrée de gamme, le U11 Life.

Le site allemand WinFuture a en effet publié ce vendredi une photo du smartphone, ainsi que plusieurs caractéristiques. Le site spécialisé nous apprend ainsi que le HTC U11 Life serait équipé d’un écran Full HD de 5,2 pouces, d’une batterie de 2600 mAh, d’un processeur Snapdragon 630, de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage, pouvant être augmenté à l’aide d’une carte microSD. Au niveau de l’appareil photo, le U11 Life serait doté d’un capteur principal de 16 mégapixels capable de tourner des vidéos en 4K. La même résolution de 16 mégapixels serait également prévue pour le capteur photo principal permettant de prendre des selfies.

On devrait en savoir plus sur le HTC U11 Life le 2 novembre, lors de sa présentation par HTC en même temps que le U11 Plus. Si la version Life s’adressera probablement au marché d’entrée de gamme, la version Plus devrait quant à elle viser le haut de gamme avec son écran QHD au format 18:9, son processeur Snadragon 835 et son capteur photo de 11 mégapixels.