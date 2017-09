U11 Plus : le prochain smartphone de HTC serait doté d'un écran sans bord

Le HTC U11, présenté en mai 2017

Alors que Google a annoncé ce jeudi le rachat d’une partie des effectifs de HTC, le constructeur continue à travailler sur son prochain smartphone. Nos confrères de Frandroid en ont dévoilé davantage sur les caractéristiques de ce futur HTC U11 Plus.

Lors de l’annonce du rachat d’une partie de ses salariés par Google ce jeudi, HTC a précisé continuer à plancher sur son prochain smartphone : « HTC continuera à avoir les meilleurs talents d’ingénierie, qui travaillent actuellement sur son prochain smartphone haut de gamme, qui succédera au lancement réussi du HTC U11 plus tôt cette année ». Si HTC n’a pas dévoilé davantage d’informations sur l’appareil en question, nos confrères de Frandroid ont pu obtenir quelques pistes sur les caractéristiques de ce qui semble être le HTC U11 Plus.

Selon les informations du site spécialisé dans l’actualité d’Android, le HTC U11 Plus serait ainsi équipé d’un écran de 5,99 pouces Quad HD+ au format 18:9 et sans rebord. Le smartphone serait par ailleurs doté du processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, de 4 ou 6 Go de RAM, de 64 ou 128 Go de stockage et d’un système de charge rapide QuickCharge 3.0. Enfin, on retrouverait un capteur photo de 12 mégapixels au dos et de 8 mégapixels à l’avant, ainsi que le retour de la fonctionnalité Edge Sense, déjà présente sur le U11, qui permet de lancer certaines actions en appuyant sur les rebords du smartphone.

Le HTC U11 Plus devrait être présenté officiellement le 11 novembre prochain en Chine. Il pourrait être commercialisé au tarif de 759 euros dans l’hexagone.

