U11 Plus : le smartphone haut de gamme de HTC se dévoile avant l'heure

Le 2 novembre prochain, HTC devrait présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11 Plus. A quelques semaines de sa présentation, l’appareil a déjà vu son design et sa fiche technique fuiter sur Internet.

Décidément, 2017 sera l’année de tous les efforts pour HTC. Après un HTC U Ultra, puis un HTC U11, le constructeur taïwanais devrait dévoiler, début novembre, un troisième smartphone haut de gamme pour cette fin d’année. Baptisé HTC U11 Plus selon les rumeurs, il s’agirait cette fois d’une véritable phablette dont les caractéristiques ont été aperçues dans les benchmarks Geekbench et GFXBench avant même sa présentation officielle.

L’appareil, utilisant le nom de code HTC 2Q4D1, serait équipé d’un écran de 6 pouces affichant 2880 pixels par 1440, soit un ratio 18:9, de quoi supposer qu’à l’instar d’un LG V30, d’un Huawei Mate 10 Pro, ou d’un Galaxy Note 7, le HTC U11 Plus bénéficiera d’un écran bord à bord. Il serait par ailleurs équipé d’un processeur Snapdragon 835, d’une mémoire vive de 4 Go et d’un stockage de 64 Go. Par ailleurs, le capteur photo avant permettrait de capturer des selfies de 7 mégapixels, quand le capteur arrière pourrait prendre des clichés de 11 mégapixels et des vidéo en 4K.

Outre les caractéristiques techniques mises en avant par les benchmarks, le compte Twitter @onleaks a également publié plusieurs photos de l’appareil, laissant ainsi entrevoir son design. Les images semblent confirmer les rebords fins du smartphone en haut et en bas, ainsi que le dos en verre incurvé et coloré, à l’instar de toute la gamme U de HTC lancée cette année. On peut également y voir une prise USB-C en bas, aucune prise audio-jack et un lecteur d’empreintes digitales situé au dos du smartphone. Contrairement à plusieurs appareils concurrents, le HTC U11 Plus bénéficierait d’un simple capteur photo au dos de l’appareil, et non pas d’un double appareil photo.

On devrait en savoir plus sur le nouveau smartphone de HTC le 2 novembre prochain. Le constructeur taïwanais a en effet confirmé une annoncé prévue à cette date.