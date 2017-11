Smartphones : HTC dévoile enfin ses U11 Plus et U11 Life

Le nouveau HTC U11 Plus

La présentation du smartphone était attendue, elle a finalement bien eu lieu. Ce jeudi, le constructeur taïwanais HTC a dévoilé son nouvel appareil haut de gamme, le HTC U11 Plus.

C’est peu dire que le HTC U11 Plus a su faire parler de lui plusieurs semaines avant son annonce. Entre les fuites de photos, les visuels ou les spécifications techniques, tout était su avant même la présentation. À défaut d’être surpris par l’annonce ou les caractéristiques du smartphone, on rappellera qu’il s’agit du premier smartphone à écran sans bordure du constructeur taïwanais.

Le HTC U11 Plus reprend les grandes lignes du HTC U11 en termes de composantes. Il est ainsi équipé d’un processeur Snapdragon 835. Du côté de la mémoire en revanche, HTC a augmenté les capacités de la version Plus avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage contre 4 et 64 Go pour le U11. Le U11 Plus bénéficie également d’un écran sans rebord de six pouces affichant 2880 pixels par 1440, au ratio 18:9. Un format qui n’est pas sans rappeler celui du LG V30, du Galaxy S8 ou du Pixel 2 XL de Google. Le smartphone profite d’un appareil photo arrière de 12 mégapixels ouvrant à f/1,7 et d’un appareil avant de 8 mégapixels à f/2,0. Enfin, le HTC U11 Plus peut se targuer d’une impressionnante batterie de 3930 mAh compatible Quick Charge 3, et d’une protection contre l’immersion dans l’eau IP68.

Le HTC U11 Life

Autre appareil attendu et dévoilé ce jeudi par HTC, le HTC U11 Life. Positionné en milieu de gamme, le smartphone bénéficie d’un écran Full HD de 5,2 pouces, de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, d’un processeur Snapdragon 630, d’une batterie de 2600 mAh et de deux appareils photo identiques à l’avant et à l’arrière de 16 mégapixels, ouvrants à f/2,0.



HTC U11

HTC U11 Plus

HTC U11 Life

Écran

5,5 pouces (2560 x 1440)

6 pouces (2880 x 1440)

5,2 pouces (1920 x 1080)

Processeur

Snapdragon 835 Snapdragon 835

Snapdragon 630

Mémoire

4 Go / 64 Go

6 Go / 128 Go

4 Go / 64 Go

Batterie

3000 mAh

3930 mAh

2600 mAh

Photo

12 MP / 16 MP

12 MP / 8 MP

16 MP / 16 MP



Le HTC U11 Plus sera disponible en précommande à partir du 20 novembre au tarif de 799 euros. De son côté, le HTC U11 Life peut déjà être précommandé, au prix de 379 euros.

