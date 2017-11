Smartphone : le HTC U11 Plus aurait dû être le Google Pixel 2 XL

Alors que HTC a présenté cette semaine son nouveau smartphone haut de gamme, le U11 Plus, il semblerait que l’appareil ait originellement été conçu pour être l’un des nouveaux Pixel de Google.

Ce jeudi, HTC présentait son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11 Plus. Doté d’un écran de 6 pouces sans rebord, le smartphone prend la succession du HTC U11 dévoilé en début d’année. Seulement, à en croire les informations du site spécialisé The Verge, ce ne serait pas là le seul lien de parenté du nouvel appareil de HTC. Initialement, il aurait en effet été développé pour être l’un des nouveaux smartphones de Google, en l’occurrence le Pixel 2 XL.

Comme tous les ans, Google a en effet dévoilé le mois dernier deux nouveaux smartphones, les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Le premier est conçu par HTC, tandis que le second a été fabriqué par LG. Seulement, plusieurs mois avant la présentation officielle de ces deux nouveaux appareils, un troisième nom de code circulait, au sujet d’un smartphone Pixel baptisé « Muskie ». Il semblerait que cet appareil, conçu par HTC, n’ait finalement pas été retenu pour être le Pixel 2 XL, remplacé par celui que l’on connaît, finalement assemblé par LG.

Selon The Verge, « Muskie » n’aurait cependant pas été complètement abandonné par HTC. Le constructeur taïwanais aurait décidé de continuer son développement et d’en faire le HTC U11 Plus. « Le HTC U11 Plus, l’appareil annoncé ce matin, est en fait le ‘Muskie’ que Google a rejeté en faveur de l’alternative de LG. Pas dans sa version originelle approuvée par Google, bien évidemment, mais le design global et l’ingénierie que l’on voit sous la marque HTC aujourd’hui ont essentiellement été choisis pour construire le nouveau Pixel XL », affirme le site spécialisé dans les nouvelles technologies.

Dévoilé ce jeudi, le HTC U11 Plus est un smartphone doté d’un écran bord à bord de six pouces, d’un processeur Snapdragon 835, de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera disponible en précommande à partir du 20 novembre au prix de 799 euros.