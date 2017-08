HTC Vive à 699 € : une réduction permanente de 200 €

Dès aujourd’hui, 21 août, HTC baisse drastiquement le prix de vente du Vive. Jusqu’alors affiché à 899 €, ce casque de réalité virtuelle n’est désormais plus qu’à 699 €, soit une ristourne permanente de 200 €.

HTC et son partenaire Valve se mettent au diapason du marché, Oculus ayant déjà effectué une promotion estivale sur son casque Rift. Accompagné de ses manettes Touch, il est disponible à 449 € contre 708 € habituellement. Temporaire à l’origine, cette baisse de prix devrait finalement perdurer.

Un fossé tarifaire sépare encore les deux concurrents. Néanmoins, HTC met l’accent sur les propriétés de détection de son casque qu’il juge beaucoup plus abouties que celles du Rift. À noter aussi que parmi les jeux compatibles avec les systèmes de réalité virtuelle, commencent à poindre quelques exclusivités. De même manière qu’entre deux consoles, certains titres ne seront disponibles que pour le Vive ou l’Oculus Rift. C’est le cas des jeux Bethesda. Fallout 4 VR, Doom VR et Skyrim VR ne seront disponibles que sur Vive.



Précisons enfin que le casque de HTC est livré de base avec un mois d’essai à VivePort, un abonnement semblable au PlayStation Plus ou Games With Gold, lequel offre cinq jeux par mois ainsi qu’une sélection d’applications.

