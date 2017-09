Huawei passe devant Apple et devient le deuxième constructeur de smartphones mondial

Le constructeur chinois Huawei semble avoir dépassé le géant américain Apple. D’après une nouvelle étude du cabinet Counterpoint, Huawei serait passé devant Apple et deviendrait le deuxième plus grand constructeur de smartphones au niveau mondial.



Dans un rapport, les chercheurs du cabinet d’expertise Counterpoint ont démontré que Huawei avait généré plus de ventes qu’Apple pour les mois de juin et juillet. Si les chiffres pour le mois d’août ne sont pas encore tombés, le cabinet indique que les ventes du constructeur chinois semblent être importantes et que ce dernier devrait maintenir sa part de marché.



D’après les experts, Huawei devrait son succès à ses nombreux investissements dans la R&D mais également dans ses méthodes agressives de marketing. Toutefois, avec la sortie imminente de l’iPhone 8, la situation pourrait très vite se renverser. Apple pourrait ainsi retrouver sa place de deuxième constructeur de smartphones mondial juste derrière Samsung.

