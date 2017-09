Huawei va intégrer une intelligence artificielle directement dans sa puce

Le constructeur chinois Huawei a l’intention de révolutionner le secteur des smartphones. Il veut en effet intégrer une intelligence artificielle directement dans ses chipsets. Ce samedi, Huawei a d’ailleurs présenté une nouvelle puce de ce genre baptisée Kirin 970. Si le marché des smartphones est considéré depuis peu comme un marché saturé et mature, Huawei veut croire qu’il s’agit d’un secteur où l’innovation peut encore faire bouger les choses. En effet, au lieu de se reposer sur le cloud pour l’intelligence artificielle, la compagnie chinoise préfère intégrer la technologie directement dans sa puce.



Huawei a donc profité de l’IFA pour présenter sa nouvelle puce Kirin 970. Avec l’IA intégrée directement, la puce pourra améliorer certaines fonctionnalités du smartphone notamment au niveau du tracking. Au lieu de compter sur l’assistant personnel, le smartphone saura déjà où vous êtes, à quel moment et dans quel but. La puce est également censée améliorer les capacités d’autonomie de l’appareil.



Le troisième constructeur de smartphone au niveau mondial déclare que la puce Kirin 970 représente l’avenir du smartphone. Toutefois, on ne sait pas encore quel type de téléphone sera équipé de la puce pour le moment.

