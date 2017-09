Huawei vante son Mate 10 en se moquant de FaceID

Via une vidéo de quelques secondes, Huawei se moque gentiment de la reconnaissance faciale d’Apple. Lors de la présentation de l’iPhone X, FaceID a fait des siennes en ne refusant de fonctionner du premier coup. Un couac que n’a pas manqué de pointer du doigt le constructeur chinois.



Lors de la démonstration de l’iPhone X sur scène, Craig Federighi a tenté de déverrouiller un premier appareil via FaceID. Comme toute réponse, il a été invité à saisir son mot de passe. Ni une, ni deux, il a alors saisit l’iPhone X de secours qui était posé à côté, lequel s’est bien déverrouillé via FaceID.



Huawei a tourné ce petit incident en dérision dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. La description de ladite vidéo explique qu’il « faut être réaliste, la reconnaissance faciale n’est pas pour tout le monde. » On y voit l’échec d’une tentative de déverrouillage via reconnaissance faciale. La vidéo s’achève sobrement sur « #TheRealAIPhone. 16.10.2017 », soit rendez-vous le 16 octobre pour voir « le vrai téléphone intelligent ».



Huawei donne rendez-vous pour la présentation du Mate 10, lequel est doté des capacités d’une intelligence artificielle grâce à sa nouvelle puce Kirin 970.

