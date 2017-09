Mate 10 : la future phablette de Huawei se dévoile en photo

S’il faudra patienter jusqu’au 16 octobre prochain pour découvrir officiellement le Mate 10, le prochain smartphone de Huawei fait déjà l’objet de fuites. On a ainsi pu le découvrir ce mardi dans une photo dévoilée par le journaliste Evan Blass.

Alors qu’Apple s’apprête à lancer son nouvel iPhone 8 Plus, que Samsung a sorti la semaine dernière son nouveau Galaxy Note 8, et que Google dévoilera le 4 octobre son nouveau Pixel 2 XL, une autre phablette est particulièrement attendue dans les prochaines semaines, le Huawei Mate 10. Devant être présenté le 16 octobre prochain à Munich, le smartphone devrait être équipé d’un écran de 5,9 pouces, identique à celui du Mate 9, ainsi que de 6 Go de mémoire vive et surtout du nouveau processeur Kirin 970. Celui-ci devrait être capable d’utiliser l’intelligence artificielle en local sur le smartphone afin de s’adapter aux besoins des utilisateurs.

Avant même la présentation de l’appareil, le journaliste américain Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de Evleaks, a publié sur Twitter une première photo du Huawei Mate 10. On peut notamment découvrir le très grand écran du smartphone, mais également le lecteur d’empreintes digitales, situé sous l’écran, comme Huawei et Honor le proposent sur tous leurs smartphones depuis cette année. Si les rebords du smartphone peuvent paraître encore imposants, notamment en haut et en bas, le journaliste souligne par ailleurs qu’une autre version du smartphone, avec écran bord à bord, est attendue, le Huawei Mate 10 Pro.

Il faudra encore patienter jusqu’au 16 octobre avant de pouvoir découvrir les caractéristiques du nouveau Mate 10, ainsi que son tarif ou sa disponibilité.