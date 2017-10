Mate 10 pro : Huawei dévoile enfin son nouveau smartphone sans rebord

A gauche, le Huawei Mate 10 Pro, à droite le Mate 10 classique

L’annonce était attendue depuis plusieurs mois et les deux smartphones ont finalement été confirmés ce lundi par le constructeur chinois. Huawei a en effet présenté sa nouvelle phablette Mate 10, déclinée en deux modèles, le Mate 10 et le Mate 10 Pro. On notera cependant que seule la version Pro sera disponible sur le marché français.

Comme attendu, le Huawei Mate 10 Pro est un smartphone équipé d’un écran OLED HDR de 6 pouces affichant 2160 pixels par 1080, au ratio 18:9. À l’instar du LG V30, du Samsung Galaxy Note 8 ou du Google Pixel 2 XL, le smartphone de Huawei est ainsi sans rebords sur les côtés, avec des bordures fines en haut et en bas. L’écran occupe ainsi 81,61 % de la surface totale du smartphone en façade, contre 81,36 % pour l’iPhone X ou 83,2 % pour le Samsung Galaxy Note 8. Pour réduire la surface à l’avant, Huawei a donc positionné son lecteur d’empreintes à l’arrière, sous le double appareil photo.

Le smartphone embarque par ailleurs le processeur Kirin 970, dernier-né de Huawei, doté de fonctionnalités d’intelligence artificielle permettant notamment de trier des photos à la volée et de sélectionner le meilleur cliché.Il est par ailleurs équipé de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Du côté de l’autonomie, le Huawei Mate 10 Pro est alimenté par une batterie de 4000 mAh, devant permettre un à deux jours d’autonomie selon l’usage. Par ailleurs, le smartphone est certifié IP67 et peut donc être immergé dans de l’eau à 1m de profondeur pendant 30 minutes sans risque. À l’instar du Galaxy S8 de Samsung, le Mate 10 peut par ailleurs être branché à un écran pour devenir un véritable ordinateur. Cependant, nul besoin d’un dock dédié, il suffit de connecter le câble USB-C à un écran pour le transformer en poste de travail pouvant utiliser l’écran du smartphone comme pavé tactile pour se déplacer.

Du côté de la photo, le Huawei Mate 10 Pro embarque un double capteur photo à l’arrière conçu en partenariat avec Leica. Les deux objectifs disposent d’une ouverture à f/1,6 pour capturer davantage de lumière. Comme pour les précédents modèles de Huawei, l’un des capteurs permet de prendre des clichés monochromes de 20 mégapixels, tandis qu’un capteur RGB permet de prendre des photos de 12 mégapixels.

Le Huawei Mate 10 Pro sera commercialisé en France à partir du mois de novembre à 799 euros. De son côté, le Huawei Mate 10 classique ne sera pas disponible en France. Doté notamment d’un lecteur d’empreintes digitales à l’avant, avec un écran classique au ratio 16:9 il sera commercialisé en Espagne notamment à 699 euros.