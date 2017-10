[Vidéo] Mate 10 Pro : on a pris en main la nouvelle phablette de Huawei

Ce lundi, Huawei dévoilait à Munich ses nouveaux smartphones, les Mate 10 et Mate 10 Pro. L’occasion de prendre en main et en vidéo le Mate 10 Pro avant son test plus complet.

On rappellera que le Mate 10 Pro est le seul des deux smartphones à être prévu sur le marché français. Il sera disponible à partir de mi-novembre au tarif de 799 euros. On rappellera qu’il s’agit d’un appareil avec un écran Oled bord à bord de 6 pouces, un processeur Kirin 970, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et un double capteur photo arrière.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Huawei Mate 10 Pro dans notre actualité consacrée à son lancement.

>>> Mate 10 Pro : Huawei dévoile enfin son nouveau smartphone sans rebord