[Promo] L'hybride Panasonic DMC-GX80 + 12-32 mm à 587 €

Le site anglais d'Amazon propose en ce moment l'excellent compact hybride Panasonic DMC-GX80, accompagné de son objectif 12-32 mm pour seulement 587,19 € (avec les frais de port vers la France). C'est quasiment le prix du boîtier nu en France. Avec cet objectif, le prix en France est d'environ 700 €.



Le GX80 est un appareil photo hybride (taille d'un compact, mais avec des objectifs interchangeables) particulièrement efficace. Un de ses principaux points forts réside dans son système de stabilisation optique du capteur, qui - allié au stabilisateur intégré à l'objectif - procure d'excellents résultats aussi bien en photo qu'en vidéo. Ces dernières peuvent être réalisées en 4K et à 30 images par seconde.



Les hautes performances du GX80 en photo et en vidéo ont été démontrées par de nombreux tests. Il s'avère également très réactif. Pour le reste, l'appareil dispose d'un capteur de 16 mégapixels et d'un écran orientable et tactile de 7,5 cm comportant 1 040 000 pixels. Un viseur numérique est également présent. Ce dernier est très précis, avec 2 764 000 pixels. Enfin, le GX80 peut recharger sa batterie par l'intermédiaire d'un port Micro USB.







