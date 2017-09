[Promo] L'hybride Panasonic Lumix GH5 à 1419,99 €

Amateurs de belles photos, cette offre d'Ebay est pour vous. Elle vous propose l'appareil photo numérique hybride Lumix GH5 de Panasonic à seulement 1419,99 € (sans objectif), alors qu'il faut plutôt compter dans les 1900 à 2000 € dans les autres boutiques en ligne.



Lancé en début d'année, le GH5 est un hybride complet qui s'avère aussi performant en photo qu'en vidéo. Il est équipé d'un capteur CMOS de 20,3 mégapixels. Pour éviter les flous, ce dernier dispose d'un système de stabilisation, qui complète celui déjà intégré dans les objectifs.



L'écran tactile du GH5 est orientable (pour prendre des clichés à bout de bras par exemple) et très précis (1 620 000 pixels) de 8,1 cm (3,2 pouces). Il est complété par un viseur OLED, bénéficiant lui aussi d'une excellente définition, avec 3 680 000 pixels.



Le GH5 permet de profiter de modes rafales en 8 et 18 mégapixels, avec respectivement en 60 et 30 images par secondes. Et il offre de nombreuses possibilités en mode vidéo, dans les définitions Full HD et 4K. Dans tous les cas, l'efficacité de ce Lumix est redoutable.



Enfin, signalons que l'hybride est doté d'un double emplacement pour cartes mémoire de type SDXC. Il est également compatible Wi-Fi et Bluetooth.







