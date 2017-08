Hyperloop : le XP-1 réussit son premier test de rapidité

L’Hyperloop relevait de la science-fiction à ses débuts en 2013, mais le concept pend vie peu à peu. C’est dans le désert du Nevada, à quelques kilomètres de Las Vegas, que l’entreprise Hyperloop One a réalisé le premier test de rapidité. Sa capsule XP-1 a fini par atteindre les 308 kilomètres par heures sur près de 300 mètres avant un freinage progressif.

Théoriquement, la capsule devrait atteindre les 1000 km/h, mais le résultat satisfait déjà la start-up. De plus, la piste de test de Nevada ne fait que 500 mètres de long. Il n’en demeure pas moins que le prochain objectif de l’équipe est d’atteindre les 1200 km/h. La capsule XP-1 devrait encore être au centre des attentions. Composée d’aluminium et de fibre de carbone, elle mesure près de 2,4 mètres de large, 2,7 mètres de haut et 8,7 mètres de long.

En réalisant ce test, Hyperloop One démontre ainsi la viabilité de son concept. L’entreprise pourrait convaincre d’autres investisseurs d’adhérer à son projet. En attendant, elle peut toujours compter sur le conglomérat américain General Electric, la société française de chemins de fer SNCF, RDIF de Russie et DP World Group de Dubaï.

