Hyundai veut concurrencer Tesla en 2021...

Hyundai reste un peu en retard sur le marché des voitures électriques. Le constructeur automobile compte bien se rattraper d’ici 2021 en développant ses propres modèles. Il mise notamment sur une voiture électrique d’une autonomie de 500 km qui devrait arriver sur les routes d'ici 2021. Mais, Hyundai ne compte pas s’arrêter à ce modèle puisqu’il prévoit de construire 31 véhicules écologiques d’ici 2020. La liste compte huit électriques et deux modèles fonctionnant à l’aide de pile à combustible.

>>> Lire aussi : La Tesla Model S établit un nouveau record d’autonomie

Cette annonce traduit une nouvelle orientation dans la politique de Hyundai qui avait auparavant misé sur les voitures à hydrogène. Mais elles ont connu une perte de vitesse face aux véhicules entièrement électriques proposés par Tesla. Hyundai a opéré le changement l’an dernier avec IONIQ, sa première voiture qui embarque exclusivement des batteries pour alimenter ses moteurs électriques. Si l’autonomie était plus faible comparée à celle des modèles de Tesla, Hyundai veut aller plus loin au premier semestre 2018 avec son SUV Kona d’une autonomie de 390 km. Cependant, le constructeur ne perd pas de vue les systèmes fonctionnant à l’hydrogène. Son prochain SUV en sera équipé et pourra parcourir 800 km, une fois son réservoir rempli.