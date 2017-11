Le robot de Boston Dynamics fait de saltos arrière (et pas vous)

Après avoir dévoilé son nouveau prototype de robot chien, l’entreprise japonaise Boston Dynamics a dévoilé une nouvelle génération de son robot anthropomorphe baptisé Atlas, conçu pour garder les pieds sur terre.

Un robot conçu pour l’armée

Atlas est « l’humanoïde le plus dynamique du monde », selon la société Boston Dynamics qui a dévoilé la performance de son nouveau robot dans une vidéo de 54 secondes sur YouTube. Il s’agit d’une version améliorée du modèle que l’entreprise a présenté l’année dernière. Atlas a été conçu pour aider l’armée américaine, au départ, avant que Boston Dynamics ne devienne une filiale du japonais SoftBank, il y a quelques mois. Le nouveau monstre mécanique de l’entreprise dévoile par ailleurs des performances impressionnantes puisqu’il est capable de garder son équilibre en s’élançant, en faisant des sauts et en faisant un salto arrière, comme un véritable gymnaste.

Boston Dynamics multiplie ses preuves dans des vidéos depuis cette semaine probablement pour convaincre le public de sa performance. L’ancienne filiale de Google a dévoilé son nouveau robot chien SpotMini, il y a quelques jours, avec un design plus fin et plus dynamique.