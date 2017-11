iHealth lance Lina, la balance connectée à moins de 50 euros

De plus, iHealth MyVitals permet à ses utilisateurs de se fixer des objectifs de perte de poids. Vos données quant à elles sont stockées dans un espace en ligne sécurisé et agréé HDS (hébergeur de données de santé) donc tout à fait adapté à ce type d’application. Enfin, vos données, courbes et graphiques peuvent aussi être partagés avec vos contacts, votre coach ou votre médecin traitant.