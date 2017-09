L'application IKEA en réalité augmentée est disponible sur iOS

Le géant de l’ameublement IKEA vient de dévoiler sur l'App Store sa nouvelle application IKEA Place qui utilise la réalité augmentée ARKit d’Apple. L’application permet aux utilisateurs de prévisualiser des meubles directement dans une pièce avant de les commander.

L’ARKit au service de la vente

IKEA Place est compatible avec le nouveau système d’exploitation mobile iOS 11 d’Apple. La description de l’application publiée sur iTunes App Store précise qu’ « IKEA Place permet pratiquement de placer les produits IKEA dans votre espace. L’application comprend des modèles 3D et à l’échelle des canapés, des fauteuils aux repose-pieds et des tables à café. » Une photo pourrait en effet être plus décisive qu’un catalogue dans les processus de ventes. « IKEA Place donne une impression précise de la taille, du design et de la fonctionnalité du meuble dans une maison », a précisé l’entreprise dans sa description de l’application.

Pour l’heure, l’application est uniquement disponible en téléchargement gratuit en Amérique du Nord depuis l'App Store pour tous les iPhone ou iPad qui ont reçu la mise à jour iOS 11. Aucune date n’a cependant été communiquée concernant sa disponibilité notamment en Europe. Mais les utilisateurs les plus curieux pourront toujours créer un compte iTunes américain pour pouvoir jouer un peu avec l'application.

