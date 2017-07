Des infos sur l'histoire de Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2: Behind The Story

La D23 Expo du week-end dernier a été l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le mode histoire de Star Wars Battlefront II. En effet, les intrigues se dévoilent partiellement dans une vidéo publiée par EA Star Wars. Les événements se déroulent après l’épisode VI : Le retour du Jedi. L’empire a chuté, l’étoile de la mort a été anéantie et les Stormtroopers se retrouvent sans dirigeant.

Certains soldats rejoignent alors l’Inferno Squad, un groupe décidé à se battre pour ses idéaux sur tous les fronts, allant d'Endor à Vardos. Il compte dans ses membres la jeune Stormtrooper d'élite, Iden Versio, qui apparaît sous les traits de l’actrice américaine Janina Gavankar. L’héroïne sera rejointe par d’autres personnages ayant pour modèle différents acteurs. On retrouvera T.J. Ramini (Del Meeko) et Anthony Skordi (Amiral Garrick Versio) et Paul Blackthorne (Gideo Hask). Ce dernier a notamment interprété Quentin Lance dans la série TV Arrow.

La vidéo de quatre minutes donne également un aperçu du processus de développement autour du mode campagne de Star Wars Battlefront 2 dont le lancement est prévu pour le 17 novembre.

