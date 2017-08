Cette petite cartouche contient 330 To de données non compressées

IBM Achieves the World’s Highest Areal Recording Density for Magnetic Tape Storage

Les ingénieurs d’IBM ont établi un nouveau record mondial. Ils ont réussi à stocker 330 To de donnée bruts sur une bande magnétique tenant dans la paume de la main. La densité de stockage passe ainsi à 31 Go/cm2, soit 20 fois plus que la capacité des modèles commercialisés actuellement. Certes, la fabrication de cette bande magnétique spéciale revient plus cher, mais les chercheurs d'IBM sont confiants quant au potentiel de la technologie. Selon Evangelos Eleftheriou, le support de stockage affiche une grande capacité si bien que son prix sera plus accessible par rapport aux solutions actuelles. En outre, il existe une demande réelle des entreprises en matière de stockage physique malgré l’existence du cloud.

Le prototype a été développé avec Sony Storage Media Solutions. Les deux partenaires ont développé depuis plusieurs années, de nouvelles technologies pour arriver à ce résultat. Les recherches ont notamment porté sur la bande, la méthode de fabrication, la gravure et la lubrification. Ainsi l’adoption de la pulvérisation cathodique, une nouvelle technique pour placer le substrat magnétique sur la bande, a fait toute la différence. Elle réduit les impuretés tout en augmentant la densité de stockage.