Inhumans : un nouveau trailer pour la prochaine série Marvel/ABC

La série consacrée aux Inhumans se paie une nouvelle bande-annonce, à quelques semaines de sa diffusion sur grand écran. L'occasion d'y voir une bonne partie des personnages principaux que sont Medusa, Flèche noire ou Crystal, mais aussi le gros chien téléporteur Gueule d'Or et le machiavélique Maximus.

Parmi toutes les adaptations de comics Marvel en séries ou en films, il en est une attendue au tournant, et appelée Marvel's Inhumans. Revenus en grâce depuis quelques années dans les comics (on les avait totalement perdus de vue pendant plus de deux décennies), le pari peut sembler compliqué : loin d'être connus du grand public, les Inhumans sont tous dotés de pouvoirs tous plus extraordinaires les uns que les autres, un élément difficile à financer et à mettre en scène dans une série TV. Marvel et ABC semblent pourtant s'être donné les moyens de produire une série d'envergure, puisque les deux premiers épisodes de la série seront projetés en IMAX au cinéma (aux États-Unis uniquement, il n'est pas question pour l'instant d'une diffusion cinématographique dans le reste du monde).

Marvel's Inhumans : la nouvelle bande-annonce.

Les Inhumans des comics ont pour roi et reine respectifs Flèche noire (Black Bolt) et Medusa. Le frère de Flèche Noire, Maximus, convoite le trône et ne cesse de leur mettre dans les roues. La série reprend les mêmes ficelles, à une grosse exception près : Maximus n'a pas de cesse de super-pouvoirs et se retrouve finalement simple humain après avoir été soumis aux brumes terrigènes, comme l'ensemble des Inhumans. Maximus est d'ailleurs très présent dans la nouvelle bande-annonce dévoilée par Marvel lors de la Comic Con de San Diego, tout comme Gueule d'Or qui a la capacité de se téléporter où bon lui semble.

C'est ABC, à qui l'on doit Marvel's Agents of Shield ou Marvel's Agent Carter, qui aura la charge de diffuser la série à compter du 29 septembre prochain. En France, on ignore encore quand la série sera proposée ni sur quelle chaîne (ou quelle plate-forme de SVoD) elle sera diffusée.