Connexion impossible, comptes désactivés, Instagram dans la panade

Au cours des dernières 24 heures, plusieurs utilisateurs se sont vus refuser l’accès à leurs compte Instagram. La société serait actuellement en train de corriger le bug qui aurait causé ce dysfonctionnement.

Des utilisateurs Instagram ont été surpris de ne pouvoir se connecter et de recevoir des messages tels que« désolé, cette page n’est pas valable »ou« votre compte a été désactivé pour violation des conditions d’utilisations ». Certains comptes ont d'ailleurs été désactivés sans que leurs propriétaires ne soient prévenus.

Ce qui semble être à l’origine d’un bug a créé de la frustration et de la panique chez les utilisateurs. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement sur Twitter et Facebook.



Instagram s'est exprimé dans les colonnes de The Verge, déclarant que la compagnie avait bien pris conscience du problème et qu’ils étaient en train de corriger le bug.



