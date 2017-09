Publier directement ses Stories sur Facebook via Instagram serait bientôt possible. La plateforme de partage de photos et de vidéos sur Internet est en train de tester la fonctionnalité notamment au Portugal.

Mário Rui André, un utilisateur d’Instagram à Lisbonne, aurait découvert une fonctionnalité qui lui aurait permis de partager ses stories directement à ses proches sur Facebook. Une confirmation vient d’être publiée sur Twitter par Matt Navarra de TNW. Les utilisateurs d’Instagram pourront probablement profiter de cette nouvelle fonctionnalité puisqu’ils pourront se passer de Facebook sans se déconnecter de leurs proches. De son côté, Facebook semble avoir déjà pris de l’avance en intégrant les Stories dans toutes ses applications, incluant Messenger et WhatsApp. Mais, récemment, une option semble avoir également fait son apparition pour permettre aux utilisateurs de publier des Stories directement sur Instagram.

La fonctionnalité semble très simple à utiliser. Sur Instagram, avant de partager un Story, un utilisateur verra une option pour lui permettre de partager le contenu sur Facebook Stories. Une case à cocher permettra de lancer le processus.

