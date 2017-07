Instagram déclare la guerre aux faux influenceurs

Les réseaux sociaux ont récemment vu apparaître un nombre grandissant d’influenceurs. Ces personnes sont souvent suivies par des milliers d’utilisateurs et vantent les bienfaits de produits en échange ou non d’un revenu. Néanmoins, certaines personnes sont prêtes à tout pour devenir des influenceurs jusqu’à payer de faux likes et de faux commentaires. Instagram qui voit le phénomène prendre de l’ampleur a décidé de prendre des mesures.

Les faux influenceurs font appel à des sites et des applications tierces qui proposent de nombreux commentaires et de likes en échange d’une certaine somme. À cause de cette pratique malhonnête, il est parfois difficile de distinguer le vrai influenceur du faux.

Il existe pourtant un moyen d’identifier lorsqu’un influenceur achète sa popularité. Si l’on regarde de plus près son compte, il est facile de voir que les commentaires qui ont été achetés sont pour la plupart du temps totalement déconnectés de la publication. De plus, ils se répètent assez souvent et restent très impersonnels. Contrairement aux vrais commentaires, ils ne vont pas identifier d’autres abonnés et abusent des hashtags.



Instagram a fait fermer les applications et les sites qui ne respectaient pas les termes d’utilisation et les règles de la communauté. Certains services qui portent le nom de Instagress, InstaPlus ou PeerBoost sont actuellement indisponibles. Instagram a également décidé de masquer les photos qui abusent des hashtags afin de rendre la plateforme plus authentique.



>>>>>>>>> Lire aussi : Instagram veut réguler les publications sponsorisées