Instagram introduit les filtres dans les vidéos en direct

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui permet désormais d’ajouter des filtres aux vidéos en direct. Après les photos, les vidéos et les Stories, les filtres s’introduisent enfin dans les vidéos live. Après s’être inspiré de Snapchat, Instagram a ajouté les filtres au sein de sa plateforme avec succès. Jusqu’à présent, il manquait néanmoins un format où la fonctionnalité n’était pas disponible : les vidéos en direct. C’est désormais chose faite puisque Instagram a commencé à déployer cette fonctionnalité.



Les utilisateurs pourront à partir de maintenant ajouter des filtres avant de lancer leur vidéo live mais également pendant leur diffusion. Pour ajouter des filtres, il suffit de cliquer sur l’icône en bas à droite en forme de visage. Il faudra ensuite sélectionner un filtre parmi plusieurs. L’utilisateur aura le choix entre des déclinaisons de lunettes, de couronnes et des oreilles d’animaux. À l’occasion du lancement des filtres dans les vidéos en direct, Instagram propose un filtre spécial : des lunettes de soleil. Il sera possible de changer la réflexion dans les verres en touchant les lunettes.



La nouvelle fonctionnalité est en cours du développement sur iOS et Android.

