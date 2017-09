Instagram : des millions de comptes piratés et des données personnelles à vendre

Instagram a récemment été touché par un piratage. Des comptes de certaines célébrités ont en effet été hackés et ont vu leurs numéros de téléphone être dévoilés. Toutefois, si la compagnie avait annoncé que seuls les comptes vérifiés avaient été touchés, le piratage aurait en fait touché des millions de comptes.



D’après des chercheurs de Kaspersky, les hackers auraient exploité un bug de l’application mobile d’Instagram. Ces derniers ont ainsi pu mettre la main sur des données personnelles telles que numéros de téléphone, adresses e-mails et photos privées. La chanteuse Selena Gomez a d’ailleurs été la première victime de ce piratage puisque les hackers ont réussi à prendre contrôle de son compte et à poster des photos de Justine Bieber.



Toutefois, si dans un premier temps, l’attaque a visé les comptes des stars, les comptes de millions d’utilisateurs seraient également concernés. Les hackers ont déclaré avoir un fichier d’informations concernant plus de 6 millions d’utilisateurs. Un mystérieux hacker aurait également précisé qu’il serait possible d’accéder aux coordonnées d’un compte en échange de 10 dollars.



Instagram ne peut pas encore identifier les comptes qui ont été affectés par l’attaque. La compagnie travaille actuellement avec les autorités pour trouver une solution.

>>> Lire aussi : Instagram : la publication multiple de photos propose le format portrait et paysage