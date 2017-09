Instagram : il est désormais possible de choisir qui peut commenter nos publications

Instagram lance un nouvel outil qui permet aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle. Ils pourront en effet choisir qui peut ou non ajouter des commentaires à leurs publications. Instagram a ajouté cette fonctionnalité afin de lutter contre les abus sur sa plateforme.



Le problème avec les comptes publics sur Instagram, c’est que n’importe qui peut commenter une publication. Cela mène malheureusement bien souvent à une multiplication de commentaires négatifs, de trolls et même de harcèlement.



Pour aider ses utilisateurs à lutter contre ce type d’abus, Instagram met à disposition un tout nouvel outil. Il permet de personnaliser les paramètres afin de sélectionner les personnes qui sont autorisées ou non d’ajouter des commentaires.



Il suffit d’aller dans le menu « Options » puis dans les « Paramètres ». Dans la section « Commentaires », on peut alors donner l’autorisation de commenter en sélectionnant une catégorie entre : tout le monde ; les personnes auxquelles on est abonné et nos abonnés ; uniquement les personnes auxquelles on est abonné ou uniquement nos abonnés. Une section permet également de bloquer des personnes spécifiques. La personne ne sera pas avertie du blocage. Elle pourra continuer d’ajouter des commentaires, mais ils seront invisibles.



La nouvelle fonctionnalité Instagram est disponible dès à présent dans une nouvelle mise à jour.

>>> Lire aussi : Instagram expérimente une mention "vous suit" sur les profils