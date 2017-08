Instagram : la publication multiple de photos propose le format portrait et paysage

Fini l’unique format carré, Instagram propose désormais de publier ses photos en format portrait et paysage. La nouvelle fonctionnalité permet de garder l’orientation originale de ses photos lors d’une publication multiple.



Instagram avait lancé la publication multiple en février dernier. Depuis, les utilisateurs peuvent publier jusqu’à 10 photos en une seule publication. Cela évite de publier les photos les unes après les autres et de spammer ses différents contacts.



Quelques mois après, voici qu’Instagram décide de mettre à jour cette fonctionnalité. Les utilisateurs pourront désormais publier leurs photos avec un format portrait ou paysage. Il s’agit d’une option très demandée, car de nombreux utilisateurs se plaignaient de voir leurs photos originales coupées par le format carré. Cette fonctionnalité donne ainsi plus de liberté à la photographie qui est un élément essentiel d’Instagram.



La nouvelle fonctionnalité d’Instagram a déjà commencé à être déployée.

