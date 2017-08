Instagram introduit les fils de commentaires

Le célèbre réseau social de partage de photos et vidéos est en train de travailler sur l’introduction des fils de commentaires et cela devrait être disponible dans les prochaines semaines sur Android et iOS. C’est une évolution qui va permettre notamment de répondre à un commentaire particulier comme c’est déjà le cas sur Facebook.



Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient que poster un commentaire sous une photo. Désormais, selon le communiqué d’Instagram : “lorsque vous appuierez sur répondre sous n'importe quel commentaire, votre réponse sera automatiquement regroupée directement dans le fil de commentaires”.



Instagram faisant partie du même groupe que Facebook, il était prévisible que cette évolution des fils de commentaires arriverait un jour où l’autre pour rendre plus pratique et mieux organisés ces fils de commentaires sur smartphones et tablettes.



Instagram est un immense réseau social qui revendique plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par mois ainsi que plus de 15 millions de profils professionnels. Enfin, par le biais de la technologie du “machine learning”, un filtre doit permettre de bloquer des commentaires offensants mais ce n’est pour le moment disponible qu’en Anglais.