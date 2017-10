Instagram introduit les sondages dans ses Stories

Instagram introduit un nouveau sticker à ses Stories qui prend la forme de sondages. Désormais, les utilisateurs pourront poser des questions à leurs abonnés et suivre leurs avis depuis leurs Stories. Grâce aux sondages, Instagram veut rendre la fonctionnalité des Stories beaucoup plus interactive. La compagnie veut en effet inciter les utilisateurs à échanger entre eux. On peut, par exemple, demander à ses abonnés de choisir son look du jour en votant pour une tenue ou une autre.



Pour introduire un sondage dans une Storie, le principe est simple. Il suffit de sélectionner l’outil sondage parmi tous les autres stickers et de le placer à l’endroit qu’on désire sur l’image. L’utilisateur va alors rentrer sa question et les choix de réponse possible. Une fois le sondage lancé, l’utilisateur tout comme ses abonnés peuvent voir les résultats en temps réel. L’utilisateur peut même savoir qui a participé au sondage. Tout comme les Stories les sondages et les résultats ne dureront que 24 heures.



Instagram ajoute également de nouveaux outils à ses Stories. On retrouve notamment la possibilité d’ajouter une couleur au texte, mais également un système d’alignement pour placer un sticker ou du texte sur une photo ou une vidéo.

