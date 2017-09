Instagram : les Stories sont enfin disponibles sur la version web

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de visualiser les Stories depuis la version web. Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient consulter les Stories uniquement sur l’application mobile.



Inspirées de Snapchat, Instagram a lancé les Stories l’année dernière. La fonctionnalité a tellement rencontré de succès qu’elle compte désormais plus d’utilisateurs sur Instagram que sur Snapchat. Toutefois, les Stories étaient uniquement disponibles sur l’application mobile Instagram.



Afin d’harmoniser son application et sa version web, Instagram a décidé de rendre les Stories accessibles en dehors de son application. À partir de maintenant, il sera possible de voir les Stories sur la version desktop et la version web mobile. Il ne sera toutefois uniquement possible de télécharger des Stories depuis la version web mobile. Les utilisateurs ne devront plus forcément passer par l’application pour poster des Stories.



C’est une bonne nouvelle pour les marchés émergents. En effet, les utilisateurs de certains pays n’ont pas souvent assez de capacité pour exécuter les applications.



Instagram a déjà commencé à déployer les Stories sur sa version desktop et web mobile. Le téléchargement depuis la version web mobile devrait arriver dans les mois prochains.

>>>>>>>>> Lire aussi : Instagram : la publication multiple de photos propose le format portrait et paysage