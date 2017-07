Instagram : répondre aux stories avec une photo ou une vidéo c’est désormais possible

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de répondre aux Stories avec une photo ou une vidéo. Un peu moins d’un an après le lancement des Stories, Instagram veut aller encore plus loin. Si Instagram s’est largement inspiré de Snapchat pour lancer ses Stories, il semble que l’élève ait désormais dépassé le maître. En effet, Instagram comptabilise 250 millions d’utilisateurs par jour qui utilisent les Stories ce qui est bien plus que son concurrent.

Pour booster encore plus l’une des fonctionnalités les plus populaires, Instagram permet désormais de répondre aux Stories avec une photo ou une vidéo. Depuis hier, lorsque l’on visualise une Storie, un bouton caméra apparaît en bas de l’écran. Il permet de prendre une photo ou une vidéo. Il est même possible d’intégrer en plus petit la Storie à laquelle on répond. L’autre utilisateur recevra ensuite la photo ou la vidéo réponse directement dans sa messagerie privée.



La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur iOS et Android.



