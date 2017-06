Instagram teste une nouvelle fonctionnalité pour plus d’intimité

Instagram testerait actuellement un nouvel outil visant à instaurer plus d’intimité et à encourager la création des publications. Baptisé « Favoris », l’outil permet de limiter des publications à une liste d’amis définis. Certains utilisateurs sont souvent réticents à publier des photos ou des vidéos, car ils ne veulent pas que l’ensemble de leurs contacts puisse les voir. C’est pourquoi Instagram a créé « Favoris ». Désormais il est possible d’émettre une publication qui sera uniquement visible par vos amis les plus proches.

Il est possible d’ajouter autant de personnes que vous désirez dans la liste. Celles-ci ne recevront pas de notifications lorsque vous aurez créé la liste mais elles verront apparaître un badge vert au-dessus du post dans leur fil d’actualité.



La fonctionnalité « Favoris » est en phase de test avec un petit groupe d’utilisateurs. Elle devrait être déployée à plus grande échelle dans les mois à venir.



>>> Lire aussi : Instagram : Il est désormais possible de partager le replay des vidéos live pendant 24 heures