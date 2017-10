Instagram : il est désormais possible de diffuser une vidéo Live à deux

Instagram ajoute une nouvelle fonctionnalité qui était attendue depuis un moment déjà. Désormais, il sera possible d’inviter une deuxième personne à rejoindre sa vidéo live. La fonctionnalité était en test depuis plusieurs semaines et elle est désormais disponible à l’ensemble des utilisateurs.



À partir de maintenant, un utilisateur peut inviter un de ses spectateurs à rejoindre sa vidéo en direct. Il suffit pour cela de cliquer sur une nouvelle icône. L’écran se divisera automatiquement en deux pour faire apparaître les deux utilisateurs. La personne qui a lancé la vidéo live en premier reste toutefois celle qui a le total contrôle. Elle peut en effet à tout moment mettre fin au partage et inviter un autre spectateur.



La nouvelle fonctionnalité peut être intéressante pour les artistes et les influenceurs d’Instagram qui souhaitent interagir avec ses fans et ses abonnés. Les live à deux apparaitront dans la barre des Stories en haut de l’écran. Ils se distinguent avec deux cercles entrelacés au lieu d’un seul cercle.



Le partage de vidéos live à deux est disponible dès à présent sur Android etiOS.

