Intel veut rendre les voitures autonomes plus sûres grâce à une formule mathématique

Face à l’expansion des voitures autonomes, Intel a créé une formule mathématique qui assurerait leur sureté. La compagnie veut proposer aux différents constructeurs un modèle baptisé « Responsability Sensitive Safety ».



Les voitures autonomes commencent à faire partie de notre paysage et cela va aller en s’accélérer. De nombreux acteurs se sont d’ailleurs lancés sur le marché. Parmi les plus importants, on compte Alphabet, Uber, Tesla, Ford, etc.



Mais face à ce phénomène, certains se posent des questions et remettent en question la sécurité de tels véhicules. En effet, dans l’intervention d’un humain, comment évaluer les responsabilités lors d’un accident par exemple. Afin de répondre à de telles questions, Intel a développé une formule mathématique qui garantit une certaine sécurité. À partir d’équations basiques, le véhicule sera capable d’adopter un comportement prudent lors de situations données. Le modèle permet d’appréhender l’arrivée de piétons derrière une voiture ou de respecter les distances de sécurité sur la route.



Pour l’instant, on ignore à partir de quand Intel a prévu de commercialiser son nouveau modèle.

