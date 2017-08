L’intelligence artificielle au service… des noms de bière !

Il existe de nombreux artisans brasseurs qui écoulent leurs produits aux États-Unis. Chacun a sa spécialité, mais il peut arriver que les noms soient identiques. Une situation qui peut déboucher sur de longues procédures judiciaires. Ainsi, il n’est pas rare que certains avocats s’attaquent aux petits brasseurs qui ont adopté un nom de bière déjà pris. Ces problèmes relèvent bien de la réalité comme l’explique l’avocat Candace Moon à la radio américaine NPR : « Il n'y a que beaucoup de mots qui ont du sens avec la bière, donc il n'est pas surprenant que beaucoup de gens proposent les mêmes idées ».

La scientifique Janelle Shane a eu vent du problème et s’est proposée de le résoudre à coup d’algorithme. Plus précisément, elle a développé un réseau de neurones capable de fournir des noms originaux de bières. Le travail a été facilité par son expérience dans le domaine. Janelle Shane vient en effet de développer une intelligence artificielle qui peut proposer un titre à une peinture. Le moins que l’on puisse dire, c'est que l’IA a de la suite dans les idées. Elle a établi des milliers de noms de bières tout en tenant compte de plus de 90 types. La liste est disponible gratuitement pour les brasseurs.