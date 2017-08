Grâce à l'IA, YouTube supprime instantanément le contenu terroriste

Il y a un mois, YouTube avait manifesté son intention de lutter contre le contenu terroriste. Parmi les moyens proposés figure le recours à l’intelligence artificielle. Une technologie qui semble déjà prometteuse à en croire le communiqué officiel de YouTube publié mardi dernier. L’apport de l’apprentissage par machine a été conséquent, puisque le système a gagné en rapidité et en efficacité. Au cours du dernier mois, plus de 75 % des vidéos extrémistes ont été supprimées sans nécessiter le jugement d’un humain.

YouTube traite ainsi plus rapidement les contenus terroristes. Son annonce survient alors que la radicalisation sur YouTube est vivement critiquée par de nombreux gouvernements. En effet, une partie des 400 heures de vidéo mis en ligne chaque minute est susceptible de promouvoir le terrorisme auprès du milliard et demi d’utilisateurs de Youtube. Le travail est important, si bien que YouTube travaille également avec des experts dans le cadre de son programme Flagler Fiable. Quinze nouvelles organisations non gouvernementales, dont la Ligue anti-diffamation et l’institut du dialogue stratégique, apporteront ainsi leur expertise à la plateforme de vidéos.