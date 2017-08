La Chine compte aujourd’hui 751 millions de personnes connectées à Internet

Selon le China Internet Network Information Center (CNNIC) le nombre de personnes connectées à Internet en juin 2017 a dépassé les 751 millions d’utilisateurs. Ce nombre peut ne pas paraître impressionnant sachant que la population dépasse 1,5 milliard d’habitants mais c’est sa progression de 5,86% en un an qui est à noter.



De plus, sur ces 751 millions d’utilisateurs, 96,33% d’entre eux utilisent Internet à partir de leurs smartphones ou de leurs tablettes. Encore mieux, de janvier à juin 2017, l’agence CNNIC a calculé que le temps moyen passé sur Internet a été d’environ 26,5 heures par semaine.



Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) chinois ont bien conscience de l’importance de ce marché qui est en pleine expansion et la concurrence entre eux est ouverte pour prendre le leadership. China Telecom est pour le moment le leader avec plus de 4400 Gbps d’utilisation de bande passante, suivi par China Unicom avec 2200 Gbps, China Mobile avec 1208 Gbps, CERNET avec 61 Gbps et CSTNet avec 53 Gbps.