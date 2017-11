Circle : l'application de contrôle parental compatible avec les routeurs Netgear Orbi

Les routeurs Netgear Nighthawk et Orbi peuvent maintenant servir de filtre pour permettre aux parents de gérer les sites accessibles et le temps de connexion de chacun des membres de la famille sur Internet.

Il n’y a pas de matériel supplémentaire nécessaire et il suffit d’utiliser la version gratuite de l’application Circle pour définir les profils personnalisés de chaque enfant en fonction de leur âge et de leurs centres d’intérêt. Le filtre est effectué d’une manière appropriée, selon Netgear qui a adapté la fonctionnalité à un enfant jusque 15 ans. Outre la possibilité de bloquer des contenus ou de sécuriser les recherches sur Google et Bing, les parents peuvent également consulter l’historique de navigation de l’utilisateur ou de suspendre l’accès à Internet de tout ou partie des matériels connectés. Un service Premium, accessible moyennant un abonnement mensuel de 4,99 dollars, est également instauré pour permettre aux utilisateurs de limiter la durée de connexion quotidienne de l’enfant ou d’intégrer des applications tierces comme IFTTT. Ajouter Circle Go sur les appareils mobiles des enfants permet par ailleurs de profiter du service hors du réseau domestique.

Circle with Disney est actuellement disponible sur certains routeurs Nighthawk et sur les systèmes Wi-Fi Orbi ayant reçu une mise à jour firmware. L’application Circle peut également être installée sur un Smartphone Android ou iOS.