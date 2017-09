Ionic, la montre connectée de Fitbit sort le 1er octobre

En août dernier, Fitbit avait annoncé sa première montre connectée baptisée Ionic sans donner de date de lancement précise. Un mois après environ, la compagnie indique dans un communiqué que la smartwatch sera disponible à vente dès le 1er octobre.



C’est officiel, Fitibt lancera sa première montre connectée Ionic le 1er octobre prochain et elle sera vendue 300 dollars soit environ 253 euros. Pour l’instant, on ignore le prix de vente exacte en France. Fitbit a également annoncé que ses écouteurs sans fil Fitbit Flyer sortiront également le même jour et seront disponibles pour 130 dollars (110 euros).



La société spécialisée dans les accessoires connectés, en a profité pour rappeler les principales spécificités de la Fitbit Ionic. La nouvelle montre connectée sera équipée des fonctionnalités classiques telles que le suivi de la fréquence cardiaque, un capteur GPS et des fonctions fitness. Mais elle sera également capable d’analyser le sommeil et d’identifier si un utilisateur est atteint d’apnée du sommeil.



Fitbit s’est lancé sur le marché des montres connectées très tardivement. Ses concurrents Samsung et Apple ont eu le temps de développer leurs modèles et d’être de véritables leaders. Apple a notamment ajouté la connexion LTE à son dernier modèle l’Apple Watch Series 3.

